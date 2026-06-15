Кукурея става играч на Реал още днес

След като се появи информацията, че испанецът Марк Кукурея ще премине в Реал Мадрид, в ранните часове на днешния 15-и юни (понеделник) се появи и допълнението, че сделката ще бъде финализирана в рамките на настоящото денонощие.
Нова бомба от Реал Мадрид, "кралете" уредиха Марк Кукурея
Това бе споделено от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, който сподели и по-рано голямата новина за предстоящия транфер.
Нататък новината бе пресподелена и от един от големите фен канали на Реал Мадрид.
Според първоначалните данни "кралският клуб" ще плати на Челси 55 млн евро за Кукурея, като допълнителни 5 млн евро ще бъдат включени в сделката под формата на бонуси.
Де ла Фуенте: Ямал е готов за игра, но няма да е титуляр, трансферът в Реал няма да се отрази на Кукурея
Съобщава се, че играчът вече е подписал споразумение, докато се намира в Северна Америка с националния си отбор Испания и се готви за първите битки на Европейските шампиона на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google