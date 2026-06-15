Кукурея става играч на Реал още днес

След като се появи информацията, че испанецът Марк Кукурея ще премине в Реал Мадрид, в ранните часове на днешния 15-и юни (понеделник) се появи и допълнението, че сделката ще бъде финализирана в рамките на настоящото денонощие.

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Това бе споделено от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, който сподели и по-рано голямата новина за предстоящия транфер.

Marc Cucurella will become a Real Madrid player today, Monday. 💣🆕 https://t.co/daii5CrqkB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Нататък новината бе пресподелена и от един от големите фен канали на Реал Мадрид.

🚨 JUST IN: Marc Cucurella will become a REAL MADRID player TODAY. @FabrizioRomano pic.twitter.com/aIldcJ1TYS — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 14, 2026

Според първоначалните данни "кралският клуб" ще плати на Челси 55 млн евро за Кукурея, като допълнителни 5 млн евро ще бъдат включени в сделката под формата на бонуси.

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Съобщава се, че играчът вече е подписал споразумение, докато се намира в Северна Америка с националния си отбор Испания и се готви за първите битки на Европейските шампиона на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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