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От Манчестър Сити са отправили запитване за Мало Густо

  • 12 юни 2026 | 12:25
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От Манчестър Сити са отправили запитване за Мало Густо

След като не успя да се класира за участие в евротурнирите през следващия сезон, Челси ще бъде принуден да направи някои по-сериозни продажби през това лято. Енцо Фернандес вероятно ще е най-мащабният изходящ трансфер, но Мало Густо също е от тези играчи, които могат да напуснат през летния трансферен прозорец.

Според “Екип” от Манчестър Сити вече са отправили запитване към Челси за 23-годишния френски национал. Очакванията са бившият мениджър на лондончани Енцо Мареска да поеме “гражданите” след напускането на Джосеп Гуардиола. Италианецът харесва качествата на Густо и иска да работи отново с него.

През миналия сезон французинът изигра 49 мача за Челси във всички турнири. Той се конкурираше с Рийс Джеймс, който имаше немалко проблеми с контузии. В селекцията на Дидие Дешан той ще бъде резерва на Жул Кунде.

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