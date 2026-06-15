Саутгейт: Успех на всички момчета, този път ще стоя настрана

Бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт използва профила си в Инстаграм, за да направи видеообръщение няколко дни преди първия мач на тима на Мондиал 2026. Той пожела успех на “Трите лъва” и увери, че е решил този път да няма никакви публични изяви.

“Здравейте на всички! Сега, след старта на Мондиалът и няколко дни преди мача на Англия, реших, че е добър момент да ви оставя едно малко съобщение. Ясно е, че това ще бъде един доста различен турнир за мен. Бил съм на последните седем Световни първенства като играч, анализатор, скаут и селекционер. Затова този път взех съзнателното решение да не се появявам по телевизията. Реших, че няма да бъде от полза за мен да обсъждам отбора. Не искам нищо да се разбира погрешно, нито да им бъде подхвърляно по време на пресконференциите. Така че за мен ще бъде най-добре да остана настрана.

Просто исках да използвам момента за да пожелая успех на всички момчета. Знам, че предвид всички големи нощи на елиминации, които сме имали, те отиват на този турнир с пълна увереност. Преодолели са толкова много препятствия, за да печелят полуфинали и изпълнения на дузпи, като бяха толкова близо. Така че са готови да триумфират. Затова гледам напред към това да ги наблюдавам. Подкрепяйте момчетата, знам колко важна е вашата подкрепа за тях. Надявам се, че всички ще имат страхотен месец, а аз ще стоя настрана”, заяви Саутгейт в своето видеообръщение.

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Снимки: Gettyimages