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Опцията на Рашфорд за Барселона изтече, но в договора му с Манчестър Юнайтед има друга освобождаваща клауза

  • 16 юни 2026 | 12:55
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Опцията на Рашфорд за Барселона изтече, но в договора му с Манчестър Юнайтед има друга освобождаваща клауза

Клаузата, според която Барселона имаше възможност да откупи Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед срещу 30 милиона евро, изтече вчера. От доста време стана ясно, че каталунците няма да се възползват от нея, въпреки че публично изразиха задоволството си от приноса на Рашфорд през миналата кампания, през която той игра на “Камп Ноу” под наем. Вместо това испанският шампион привлече за тази зона Антъни Гордън от Нюкасъл срещу 70 милиона паунда.

Според “Ди Атлетик” в договора на английския национал с Манчестър Юнайтед има друга освобождаващ клауза. Тя е в размер на 40 милиона паунда и важи за всички заинтересовани клубове, с изключение на големите съперници Ливърпул и Манчестър Сити.

Изданието твърди, че Рашфорд все още се надява, че може да остане в Барселона за постоянно. Ако обаче се завърне в Манчестър Юнайтед, той предпочита да остане в клуба и да изпълни договора си, който е до лятото на 2028 година, вместо да отиде в друг отбор от Премиър лийг.

Рашфорд получава една от най-високите заплата в Манчестър Юнайтед. Седмичното му възнаграждение възлиза на 325 000 паунда.

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