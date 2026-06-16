Треньорът на Сенегал: Няма да е изненада, ако победим Франция

Селекционерът на Сенегал Папе Тиау беше в състава като футболист преди 24 години, когато страната му победи Франция с 1:0 и поднесе изненада на Световното първенство през 2002 г., а сега той е готов да повтори този подвиг и като треньор, когато двата отбора се срещнат в дългоочакван реванш. Сенегал открива кампанията си срещу Франция тази вечер в Група "I" на Световното първенство.

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За Тиау мачът в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, е момент, който може да затвори един цикъл. „Ще бъда на пейката и това е специално. Бях на пейката и през 2002 г., защото не можех да играя, а утре също ще бъда на пейката, но ще имам ключова роля “, каза той пред репортери.

Сенегал, който беше спорно лишен от титлата си от Купата на африканските нации по-рано тази година, е жаден да докаже, че е истинският шампион на континента, тъй като африканският футбол си проправя път на най-голямата световна сцена с историческия път на Мароко до полуфинала преди четири години.

„Африканският футбол се промени много през последните години. Видяхме го на последното Световно първенство... вече не е изненада, когато побеждаваме. Изненада ли е, ако Сенегал победи Франция? Ами, не, защото имаме играчи от световна класа“, каза Тиау.

Сенегал се е класирал за последните три Световни първенства и Тиау каза, че отборът му е здрав и готов за действие. Той избягваше политически въпроси многократно на пресконференцията в понеделник, заявявайки, че предпочита да „се придържа към спорта“. Но политиката беше почти невъзможно да се игнорира преди мача между Сенегал и бившите им колониални владетели, пише Ройтерс.

Видеозаписи, показващи как сенегалски играчи биват проверявани от охраната на летището в САЩ, станаха популярни по-рано този месец и футболната федерация на страната предприе бързи действия, за да ограничи обвиненията в дискриминационно отношение. На сенегалски привърженици бяха отказани визи за турнира в САЩ, според медийни съобщения миналата седмица, в резултат на ограниченията за пътуване на президента на САЩ Доналд Тръмп, което накара един репортер да запита дали е честно отборът да играе без фенове на трибуните.

„Разбира се, че бихме искали да имаме наши фенове, знаем какво могат да направят за нас“, каза Тиау. „Но ние имаме голяма сенегалска общност в САЩ и знаем, че сенегалците са много патриотични... ще видите това утре. Дори няма да повярвате, че никой сенегалец не е дошъл от Сенегал.“

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Сенегал играе срещу Франция във вторник, преди да се изправи срещу Норвегия и Ирак.

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