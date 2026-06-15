Заир-Емери: Ако иска, Дешан може да ме сложи на вратата

Халфът на Франция Уарен Заир-Емери заяви, че е готов да играе на всяка една позиция. Според него фактът, че той е способен да играе на различни позиции, не е проблем.

Той игра в 54 мача за Пари Сен Жермен този сезон, но не се очаква да е титуляр за “петлите” на Световното първенство. Полузащитникът бе използван от Луис Енрике често като десен бранител, а Дидие Дешан също смята да разчита на него да покрива различни позиции.

🚨🇫🇷 Warren Zaïre-Emery: "During the last training session, Didier Deschamps put me at LEFT-BACK! He asked me if it bothered me, I simply replied: "No problem. If you want to put me in goal, as long as I'm playing, it's with pleasure!'" 👏🤩 (@lequipe) pic.twitter.com/CmOW8TZMdk — EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026

“Аз съм скромен човек, давам най-доброто от себе си и се опитвам да помагам на съотборниците си да се развиват”, заяви 20-годишният Заир-Емери, който е най-младият футболист в състава на Франция.

Попитан дали неговата разнообразност е проблем, той отговори: “Когато можеш да играеш на различни позиции, винаги е добре за треньора, за отбора. На каквато и позиция да играя, съм щастлив, наслаждавам се. На една от тренировките треньорът дойде и ме попита дали ще имам проблем да играя като ляв краен бранител за тренировъчния мач. Отговорих му: “С удоволствие”. Може да ме сложи и на вратата, ако иска”.

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