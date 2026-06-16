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Испанец е в трансферния списък на Левски

  • 16 юни 2026 | 09:28
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Испанец е в трансферния списък на Левски

Шампионът Левски има интерес към испанеца Хорхе Делгадо. 23-годишният футболист е собственост на Реал Валядолид, през миналия сезон игра под наем в португалския Шавеш.

Според информация на "Pucela Fichajes" ръководството на клуба от стадион "Георги Аспарухов" е включило Делгадо в списъка си с потенциални попълнения за атаката, но към момента няма взето окончателно решение дали ще бъде направена конкретна оферта.

Наставникът Хулио Веласкес харесва профила на нападателя и го следи като вариант за подсилване на офанзивната линия, но клубът разглежда и други алтернативи на трансферния пазар.

От Валядолид са склонни да се разделят с него, като са отворени както за постоянен трансфер, така и за наем при изгодни условия.

През сезон 2025/2026 нападателят реализира три гола в 21 мача за Шавеш. Интересен факт е, че Левски вече привлече двама негови бивши съотборници от португалския клуб - Рейналдо и Давид Кусо.

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