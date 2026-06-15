Фенове дариха 5000 евро на Левски, "сините" подкрепиха три каузи

От Левски информираха, че са получили 5000 евро като дарение от свои привърженици в знак на признателност за спечелената шампионска титла, която чакаха 17 години на "Герена". С тези пари клубът ще подкрепи три различни каузи.

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Ето какво пишат "сините":

"Доброто е заразно. В това се убеждаваме всеки ден.

ПФК Левски с гордост заявява, че спортният директор на клуба Георги Костадинов и капитанът на отбора Кристиан Димитров бяха поканени на специално събитие, организирано от фенската организация „Ултрас Левски“. В знак на признателност за спечелената шампионска титла привържениците дариха на футболистите от представителния отбор на клуба сумата от 5000 евро. Страхотен жест, който всички в клуба ценим високо.

Левски обаче е повече от клуб и ясно осъзнаваме социалната отговорност, която носим. Точно и затова след разговор между спортния директор, спортно-техническият щаб и футболистите в отбора бе взето решение тази сума да бъде дарена за три различни каузи.

В последните години нашият клуб застана зад различни инициативи и каузи. Защото Левски е много повече от просто футболен клуб, Левски е кауза, вяра, Левски е Отбора на народа.

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Ето и каузите, зад които заставаме:



Кауза 1 - 2000 евро

Първата кауза, зад която заставаме, ни хваща за гърлото. Тя е в помощ на 16-годишната Ивона Мачева. Тя страда от рак на ларинкса и за лечението ѝ са нужни много средства, които вярваме, че всички заедно ще успеем да съберем. Това прекрасно момиче се занимава с балет и лека атлетика, но сега има нужда да й се помогне за нещо много по-важно, а именно да живее. Нека бъдем добри и помагаме на децата на България.



Кауза 2 - 1500 евро

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ПФК Левски отново подава ръка на СК „Адаптирани спортове“ към НСА. В края на ноември обединихме усилия заедно с тях в подкпрепа на деца до 18-годишна възраст, страдащи от физически, умствени и сензорни увреждания, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация, психотерапевтична подкрепа и социално приобщаване. Чрез своята дейност клубът по адаптирани спортове дава шанс на тези деца да спортуват, да общуват и да се чувстват част от общност. Този път каузата е да бъде закупен бус за тези деца, който да улесни участието им в спортни и други мероприятия.



Кауза 3 - 1500 евро

Водени от същата идея, заставаме и до Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за Развитие“. Те също дават шанс да деца с различни увреждания да спортуват и да се развиват. В момента клубът има остра нужда от всякакъв тип инструменти за провеждане на нормална тренировъчна дейност. Надяваме се, че сумата, която даряваме, ще бъде от полза.

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Дано тези дарения окажат финансова, но и морална подкрепа на нуждаещите се. Дано с него запалим искрата да бъдем по-добри и да накараме всеки, който може, да помогне на каузите. Защото наистина вярваме, че доброто е заразно!".

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