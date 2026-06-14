Александър Усик се срещна с Доналд Тръмп

Безспорният шампион по бокс в тежка категория Александър Усик се срещна с 47-ия президент на Съединените щати Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон. Само ден по-рано Усик сподели в социалните мрежи, че за първи път е посетил Пентагона и е останал впечатлен от мащабите на сградата.

Срещата с Доналд Тръмп е поредното доказателство за глобалната популярност на Усик, който отдавна е надхвърлил рамките на спорта и се е превърнал в една от най-разпознаваемите личности в света. Докато феновете очакват новини около следващия му двубой, шампионът продължава да бъде в центъра на общественото внимание както заради спортните си успехи, така и заради активното си присъствие на международната сцена.

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