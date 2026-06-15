Вихрен започна с 20 футболисти

Вихрен проведе първа тренировка от подготовката за сезон 26/27. Отборът започна с 20 футболисти, като всички без Марио Ивов, Станислав Нисторов и Лео Пимента бяха на линия за първото занимание.

Стражът получи допълнителна почивка, тъй като наскоро стана баща, а Ивов и Пимента се очакват в следващите дни.

Шест са новите попълнения, а на проби е 19-годишният вратар Валентин Недевски. Към отбора се присъединиха и две момчета от Академия Вихрен - Благой Скачев (защитник) и Крум Димчев (крило).



Подготовката ще се проведе в местни условия, като са планирани 7 контролни срещи. Първата ще се играе още тази събота срещу сборен отбор на свободни агенти.

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