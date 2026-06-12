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Дани Пехливанов се завръща във Вихрен

  • 12 юни 2026 | 11:58
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Дани Пехливанов се завръща във Вихрен

Вихрен продължава с входящите трансфери. В тима от Сандански, след кратъй престой в Швейцария, се завръща Даниел Пехливанов. Преди него "еделвайсите" се подсилиха още с Камен Хаджиев, Калоян Кръстев, Борислав Маринов и Антон Тунгаров.

Вихрен представи още един бивш национал
Вихрен представи още един бивш национал

Ето какво написаха от клуба:

"Даниел Пехливанов се завръща във Вихрен! Даниел Пехливанов е 31-годишен флангови нападател. Роден в Сандански и преминал през школите на Вихрен, Чавдар (Етр) и Литекс (Ловеч). След кратък престой в Швейцария футболистът се завръща в родния Вихрен. През първата половина на миналия сезон крилото взе участие в 18 срещи за Вихрен, в които отбеляза 7 попадения и даде 7 асистенции. Добре дошъл отново у дома, Дани!".

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