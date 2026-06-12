Вихрен представи още един бивш национал

Вихрен подсили редиците си с още един бивш национал. Става въпрос за защитника Камен Хаджиев, който се присъедини към състава на тима от Сандански.

Камен Хаджиев е централен защитник, роден през 1991 г. в Гоце Делчев. В местния Пирин (ГД) записва дебют при мъжете, а кариерата му минава през Миньор (ПК), Локомотив (СФ), Олденбурд (Гер), Фортуна Ситард (Нид), Берое, Академия Пушкаш (Унг), Пахтакор (Узб), Хебър, Йедело (Гер), Черноморец (БС) и Дунав.

С националната фланелка Хаджиев записва едно участие през 2019 г. През сезон 25/26 опитният бранител играе в 34 мача, отбелязва 4 гола и печели директна промоция в Първа лига като капитан на Дунав.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg