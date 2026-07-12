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Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
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Конър Макгрегър допусна поражение в първата си битка от пет години насам. Бившият шампион в две категории загуби още в първия рунд на главната битка на събитието UFC 329 след малко повече от минута игра.

Oще в първите секунди Конър падна на земята, тъй като десният му крак поддаде при опит за "летящ" ритник . Ирландецът се изправи, но при последвалата му атаки, той показа, че има болки в десния крак и главният рефер сложи край на двубоя. Така резултатът между него и Холоуей бе изравнен и двамата държат по една победа един срещу друг.

За Макгрегър поражението бе 7-мо в 29 професионални срещи.

Припомняме, че през 2021-а година боецът от Дъблин счупи пищяла на левия си крак в двубой с Дъстин Порие, а през 2013-а в първата битка с Макс Холоуей получи руптура на предна кръстна връзка на десния крак. Въпреки травмата тогава,

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