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Първенецът Черноморец (Балчик) започва утре сутрин

  • 12 юли 2026 | 09:08
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Първенецът Черноморец (Балчик) започва утре сутрин

Утре сутрин в 09:30 часа стартира подготовката на първенеца Черноморец (Балчик) за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 23 футболисти ще изведе за първо занимание старши треньора Ивайло Станчев. Сред тях ще са няколко момчета от школата на клуба и двама на проби. В хода на процеса, ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на първенството, ще се проведе двубой от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програма за мачовете:

18 юли: Черноморец (Балчик)Фратрия (Варна) 

25 юли: Черноморец (Балчик)Аксаково (Аксаково)

29 юли: Черноморец (Балчик)Рилци (Добрич)

1 август: Черноморец (Балчик)Черно море II (Варна)

8 август: Черноморец (Балчик)Волов-Шумен 2007

15 август, купа на АФЛ: Черноморец (Балчик) – жребий ще определи съперника

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