Доскорошен халф на Монтана е първото ново попълнение на Вихрен

Вихрен представи първото си ново попълнение. Това е полузащитникът Антон Тунгаров, който за последно беше част от Монтана. През последния сезон той взе участие в общо 37 мача, в които направи една асистенция, но след края на кампанията се раздели с клуба от Северозапада.

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Ето какво пишат "еделвайсите":

"Антон Тунгаров е футболист на Вихрен!

Антон Тунгаров е дефанзивен халф, роден през 1999 година в Благоевград. Юноша е на Пирин (Бл), Левски (София) и Септември (София), а кариерата при мъжете започва в Струмска слава (Радомир), където играе между 2017 и 2022 г. В началото на 2023 г. преминава в Монтана, където постига промоция в Първа лига. През сезон 25/26 Антон Тунгаров записва 35 мача в Първа лига и 2 за Купа на България. А от днес той е футболист на Вихрен.

Пожелаваме на Антон Тунгаров здраве, успехи и много паметни мигове със зелено-бялата фланелка!".

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