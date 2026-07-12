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  3. Красимир Бислимов: Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам

Красимир Бислимов: Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам

  • 12 юли 2026 | 09:31
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Красимир Бислимов: Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели задоволството си от поредната контрола на тима това лято. Въпреки загубата от Локомотив (Горна Оряховица) „синьо-белите“ направиха добър двубой.

Локо (ГО) надви Спартак (Плевен)
Локо (ГО) надви Спартак (Плевен)

„Получи се хубав мач, но сме поизморени, нормално е. Дори да загубиш, не е фатално, дори е нормално, всеки иска да спечели, независимо, че е контрола. Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам, от желанието, от старанието на футболистите. Получава се това, което искам, независимо от крайния резултат. Все пак и липсите си казаха думата. Локо Горна са добър, приличен отбор, така че заключението ми е за една добра проверка и най-важното е, че няма контузии“, каза след срещата Краси Бислимов.

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