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Капитанът на ФК Севлиево ще е и треньор

  • 12 юли 2026 | 09:02
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Капитанът на ФК Севлиево ще е и треньор

Михаил Минков, капитан на родния си ФК Севлиево ще има допълнителни отговорности с отбора през новия сезон на Северозападната Трета лига. 33-годишният защитник ще е и играещ пом.треньор в щаба на наставника Ивайло Тодоров. Освен Минков още четирима севлиевци продължават край река Росица. Става въпрос за опитните защитници Иван Пенев, Валентин Цветанов, младите Тонислав Донков (крило) и Румен Христов (вратар). Последният останал мохикан е габровецът със "севлиевско гражданство" - 36-годишният сърцат страж Димитър Пантев, който помага и като треньор на вратарите в клуба.

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