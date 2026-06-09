Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка

Вихрен Сандански стартира подготовката за сезон 26/27 в понеделник (15 юни). Подготовката ще се проведе в изцяло местни условия. До този момент са уредени 7 контролни срещи, като с времето ще се обяви къде и в какъв час ще се изиграят.
15 юни: Старт на подготовката
20 юни: ВИХРЕН - Отбор на свободни агенти
27 юни: ВИХРЕН - Беласица
01 юли: ВИХРЕН - Септември
04 юли: ВИХРЕН - Рилски спортист
07 юли: ВИХРЕН - Монтана
11 юли: ВИХРЕН - Спортист (Своге)
18 юли: ВИХРЕН - МарекДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google