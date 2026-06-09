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  3. Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка

Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка

  • 9 юни 2026 | 11:37
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Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка

Вихрен Сандански стартира подготовката за сезон 26/27 в понеделник (15 юни). Подготовката ще се проведе в изцяло местни условия. До този момент са уредени 7 контролни срещи, като с времето ще се обяви къде и в какъв час ще се изиграят.

15 юни: Старт на подготовката

20 юни: ВИХРЕН - Отбор на свободни агенти

27 юни: ВИХРЕН - Беласица

01 юли: ВИХРЕН - Септември

04 юли: ВИХРЕН - Рилски спортист

07 юли: ВИХРЕН - Монтана

11 юли: ВИХРЕН - Спортист (Своге)

18 юли: ВИХРЕН - Марек

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