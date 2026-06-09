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Вихрен взе юноша на Септември (София)

  • 9 юни 2026 | 20:26
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Вихрен взе юноша на Септември (София)

Вихрен официално представи второто си ново попълнение. След Антон Тунгаров, договор с "еделвайсите" подписа и Борислав Маринов. За последно крилото игра под наем в Дунав (Русе), където записа 18 мача с един гол и две асистенции в шампионския сезон на "драконите".

Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка
Вихрен обяви плановете си за лятна подготовка

Ето какво пишат от клуба:

"Борислав Маринов е зелено-бял!

Борислав Маринов е флангови нападател, роден през 2005 година в София. Юноша е на Септември (София), където записва своя дебют при мъжете. За Септември записва 42 мача, в които отбелязва 9 гола. Преотстъпван е на Ботев (Пд) и Дунав (Русе), където през последния сезон участва в 19 срещи. Маринов е бил част и от всички юношески и младежки гарнитури на България. Днес доскорошният футболист на Септември (София) подписа за 2 години с Вихрен.

Пожелаваме на Борислав Маринов здраве и много радостни моменти със зелено-бялата фланелка!".

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