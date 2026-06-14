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Вихрен има нов вратар

  • 14 юни 2026 | 10:09
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Вихрен има нов вратар

Вихрен (Сандански) се похвали с привличането на нов страж. Александър Михайлов е вратар, роден 2002 г. Преминава през школите на ФК Кюстендил, Септември (Сф), Славия и Монтана. При мъжете младият страж записва дебют в родния ФК Кюстендил. Играе още за ЦСКА 1948, Миньор (Перник) и Струмска слава, откъдето преминава във Вихрен.

Ръководството на клуба приветства Александър Михайлов с „добре дошъл” и му пожелава здраве и спортни успехи с екипа на Вихрен!

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