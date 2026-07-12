Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Неделният следобед на „Ол Ингланд Клъб“ обещава да бъде исторически. На Централния корт в Лондон един срещу друг ще застанат двамата най-добри тенисисти в света в момента – световният номер 1 и защитаващ титлата си Яник Синер и намиращият се в страхотна форма Александър Зверев. Двамата се изправят един срещу друг в битка за трофея на "Уимбълдън". Този финал не е просто битка за най-престижния трофей в тениса, а сблъсък на два коренно различни пътя, които се пресичат в кулминацията на тревния сезон.

Защитаващият титлата си Яник Синер започна кампанията си с леко разколебаване, след като му бяха нужни пет сета, за да пречупи Миомир Кецманович в първия кръг. Това обаче се оказа единственият момент на несигурност за италианеца. Оттам нататък той не загубинито един сет, преминавайки последователно през Нуно Боржеш, Дженсън Бруксби, Шинтаро Мочизуки и Ян-Ленард Щруф. В полуфинала Синер изнесе истинска лекция на 24-кратния шампион от Шлема Новак Джокович, побеждавайки го категорично с 6-4, 6-4, 6-4. С 13 поредни победи на трева, италианецът изглежда почти непобедим, разчитайки на своята прецизност и мощни сервиси.

Александър Зверев, от своя страна, изживява най-добрия си сезон на трева. Преди тази година той никога не бе достигал дори до четвъртфинал на "Уимбълдън", но сега изглежда е „разбил кода“ на тази настилка. Германецът премина през първите три кръга без загубен сет срещу Александър Блокс, Валентен Ройе и Маркос Хирон. Най-голямото му предизвикателство бе срещу Иржи Лехечка, където загуби един сет, но след това доминираше срещу Тейлър Фриц (6-4, 6-4, 6-2) и сложи край на приказката на местния любимец Артур Фери в полуфинала (7-6, 6-2, 6-4). Зверев демонстрира агресивен тенис, като форхендът му, който в миналото бе негова слабост, сега се превърна в истинско оръжие.

Синер влиза в мача със самочувствието на човек, който вече знае как се печели тук. През 2025 г. той победи Карлос Алкарас в четири сета, за да вдигне първата си титла от "Уимбълдън". За Зверев обаче залогът е още по-голям – той се бори за своята втора поредна титла от Големия шлем, след като триумфира на "Ролан Гарос" по-рано тази година. Ако победи в неделя, той ще стане едва седмият играч в „Оупън ерата“, постигнал т.нар. „Ченъл слам“ – спечелване на Откритото първенство на Франция и "Уимбълдън" в една и съща година.

La victoire d'Alexander Zverev à Roland-Garros n'a rien changé en Allemagne : « Respecté mais guère aimé »

➡️ https://t.co/Vpt0SjmbPh pic.twitter.com/znkME7tvup — L'Équipe (@lequipe) July 11, 2026

Статистиката от последните срещи между двамата е изцяло в полза на италианеца. Синер е спечелил всичките си девет мача срещу Зверев, включително четири победи през 2026 г. на турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. В тези девет двубоя Синер е взел 14 поредни сета. Въпреки това, световният номер 1 предупреди: „Не можеш да подценяваш никого, особено на финал от Шлема. Победата му на "Ролан Гарос" му помогна много. Той е различен играч сега“.

🚨 Alexander Zverev a perdu ses 9 DERNIERS MATCHS contre Jannik Sinner. 😬



Le n°3 mondial ne s’est plus imposé face à l’Italien depuis 2023. ❌



Peut-il inverser la tendance en finale de Wimbledon ? 🤔 https://t.co/srX7OMu15y pic.twitter.com/Gko1F01QBJ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 10, 2026

Дали Яник Синер ще затвърди своята хегемония и ще защити трофея си, или Александър Зверев ще завърши своята трансформация в господар на всички настилки? Отговорът ще бъде даден в неделя пред очите на целия свят.

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