Иран стартира на американска земя срещу единствения представител на Океания

Националните отбори на Иран и Нова Зеландия излизат един срещу друг в Ингълууд, Калифорния, за да изиграят първия си двубой от група “G” на Мондиал 2026. Мачът стартира в 4:00 часа сутринта във вторник.

САЩ с реверанс към иранските национали

Именно Иран е най-дискутираният участник на Световното първенство през последните месеци. Причината е войната, която страната води с един от домакините на турнира - САЩ. Затова азиатците искаха да играят своите мачове извън Съединените щати, но срещнаха категоричния отказ на ФИФА. В крайна сметка, иранците се съгласиха да играят на американска земя, но техният лагер беше преместен в мексиканския град Тихуана, заради което ще трябва да минават границата за всеки свой мач. Любопитното е, че в навечерието на двубоя стана ясно, че на 19 юни ще бъде подписан мирен договор между Иран и САЩ.

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Във футболен план съставът на Амир Галеноей безпроблемно си осигури директно класиране за Мондиала спечелвайки своята група и в двата етапа от квалификационния цикъл в Азия. Нова Зеландия пък е единственият представител на Океания, като взе единствената сигурна квота в тази конфедерация. За да го постигнат, на “кивитата” им бяха нужни едва пет победи в пресявките.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google