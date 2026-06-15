Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Иран стартира на американска земя срещу единствения представител на Океания

Иран стартира на американска земя срещу единствения представител на Океания

  • 15 юни 2026 | 20:18
  • 1299
  • 0

Националните отбори на Иран и Нова Зеландия излизат един срещу друг в Ингълууд, Калифорния, за да изиграят първия си двубой от група “G” на Мондиал 2026. Мачът стартира в 4:00 часа сутринта във вторник.

САЩ с реверанс към иранските национали
САЩ с реверанс към иранските национали

Именно Иран е най-дискутираният участник на Световното първенство през последните месеци. Причината е войната, която страната води с един от домакините на турнира - САЩ. Затова азиатците искаха да играят своите мачове извън Съединените щати, но срещнаха категоричния отказ на ФИФА. В крайна сметка, иранците се съгласиха да играят на американска земя, но техният лагер беше преместен в мексиканския град Тихуана, заради което ще трябва да минават границата за всеки свой мач. Любопитното е, че в навечерието на двубоя стана ясно, че на 19 юни ще бъде подписан мирен договор между Иран и САЩ.

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Във футболен план съставът на Амир Галеноей безпроблемно си осигури директно класиране за Мондиала спечелвайки своята група и в двата етапа от квалификационния цикъл в Азия. Нова Зеландия пък е единственият представител на Океания, като взе единствената сигурна квота в тази конфедерация. За да го постигнат, на “кивитата” им бяха нужни едва пет победи в пресявките.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

  • 15 юни 2026 | 18:46
  • 629
  • 0
Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 4918
  • 1
Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

  • 15 юни 2026 | 18:06
  • 1121
  • 3
Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

  • 15 юни 2026 | 17:33
  • 10942
  • 4
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 25918
  • 133
Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

  • 15 юни 2026 | 17:10
  • 7753
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 25918
  • 133
Съставите на Белгия и Египет, рожденикът Салах е титуляр

Съставите на Белгия и Египет, рожденикът Салах е титуляр

  • 15 юни 2026 | 20:55
  • 1306
  • 0
Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

  • 15 юни 2026 | 18:38
  • 15166
  • 73
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 10618
  • 22
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 16433
  • 139
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 12240
  • 39