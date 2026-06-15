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САЩ с реверанс към иранските национали

  • 15 юни 2026 | 19:57
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Иранските футболни национали ще могат да нощуват в Съединените щати по време на Световното първенство, потвърдиха от Иранската федерация пред агенция DPA в деня на първия им мач срещу Нова Зеландия. Двубоят е идната нощ от 4:00 часа сутринта българско време.

Първоначално беше планирано отборът да пътува до САЩ само в дните на мачовете и да се връща веднага в базата си в Тихуана (Мексико). Но целият тим замина за Лос Анджелис в деня преди двубоя с Нова Зеландия и сега ще нощува в САЩ, когато му е удобно. И трите срещи на иранците от груповата фаза на Мондиал 2026 ще се проведат в Съединените щати, които през последните месеци водят военни действия с Иран.

Първото пътуване на отбора на Иран до САЩ обаче не мина без проблеми. Тимът пристигна късно за пресконференцията преди мача, а нападателят Мехди Тареми заяви, че са напуснали базата си пет часа преди излитането на краткия полет.

Съществуваше огромна несигурност дали Иран изобщо ще участва на Световното първенство предвид конфликта със САЩ, а впоследствие отборът премести лагера си от Аризона в Мексико, припомня БТА.

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