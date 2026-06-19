Марк Маркес зададе темпото в първата тренировка в Чехия

Окрилен от двойната си победа в Унгария преди две седмици, световният шампион в MotoGP Марк Маркес започна състезателния уикенд за Гран При на Чехия в Бърно, давайки най-доброто време в първата свободна тренировка.

👏 @marcmarquez93 is walking back to his box but he's secured P1 in FP1 #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/K2M7EkSDqK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2026

В рамките на първите 45 минути за подготовка заводският пилот на Дукати постигна 1:53.303, което е с точно секунда по-слабо от абсолютния рекорд на чешкото трасе. Така той изпревари с 0.200 секунди Фабио Куартараро, а тройката с пасив от 0.210 спрямо лидера оформи Раул Фернандес.

Жоан Мир и Ай Огура се класираха четвърти и пети, изоставайки със съответно 0.220 и 0.318 от Маркес. Зад тях в топ 10 влязоха още Франческо Баная, Фермин Алдегер, Фабио Ди Джанантонио, Лука Марини и Топрак Разгатлиоглу. Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки стартира деветия кръг за сезона с 16-то време и пасив от 0.891 спрямо Марк Маркес.

В рамките на първата свободна тренировка в Бърно бяха регистрирани общо четири падания, като три от тях дойдоха още в началните минути, когато Педро Акоста, Маверик Винялес и Диого Морейра катастрофираха. Падането на Акоста дойде в деветия завой, а тези на Винялес и Морейра – в осмия. В самия край на сесията Марк Маркес също се озова на земята, след като падна в седмия завой по-малко от три минути преди развяването на карирания флаг.

Бедзеки също допусна една по-сериозна неточност в началните минути, когато излетя от трасето в предпоследната крива, но италианецът успя да запази равновесие и се опази от контакт със стените, след което се върна на пистата. Неговият съотборник Хорхе Мартин, който завърши тренировката на 14-то място, пък беше принуден да спре в зоната за сигурност между седмия и осмия завои приблизително 16 минути преди края на сесията с повреда.

Technical problem for @88jorgemartin while trying to practice his Long Lap Penalty ❌#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/nZPvbCbg6M — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2026

Уикендът за Гран При на Чехия, девети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги, тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификационна сесия.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

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Снимки: Imago