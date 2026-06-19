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Ай Огура унищожи рекорда и поведе в края на петъчните тренировки в Чехия

  • 19 юни 2026 | 17:17
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Ай Огура унищожи рекорда и поведе в края на петъчните тренировки в Чехия

Пилотът на Тракхаус Априлия Ай Огура оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Чехия в Бърно, поставяйки нов абсолютен рекорд на чешкото трасе.

В самия край на 60-минутната сесия японецът постигна 1:51.735, с което подобни с 0.568 секунди постижението, с което Франческо Баная спечели полпозишъна в Чехия преди година. Освен Огура под досегашния рекорд слязоха още Марко Бедзеки, Фабио Ди Джанантонио, Баная, Марк Маркес, Педро Акоста и Жоан Мир, които заеха първите седем позиции в края на официалната тренировка.

Освен тях директно за втората фаза на утрешната квалификация се класираха още Диого Морейра, Фермин Алдегер и Раул Фернандес, които допълниха местата в топ 10 в края на петъчния ден в Бърно. Първи извън десетката остана Хорхе Мартин, който завърши на 0.011 зад Фернандес и ще трябва да минава пред първите 15 минути на битката за полпозишъна утре.

В тях компания на световния шампион за 2024 година ще правят Маверик Винялес, Лука Марини, Фабио Куартараро, Алекс Маркес, Енеа Бастианини, Франко Морбидели, Джак Милър, Брад Биндър, Алекс Ринс, Топрак Разгатлиоглу и Кал Кръчлоу. Както винаги, само най-бързите двама от тях ще продължат към битката за разпределение на местата на първите четири редици на стартовата решетка.

В рамките на официалната тренировъчна сесия в Бърно бяха отчетени общо три падания, които бяха дело на Марк Маркес, Кръчлоу и Мир. За Маркес това беше общо втора катастрофа за деня, след като той се озова на земята и в първата свободна тренировка. Този път неговото падане дойде в 11-ия завой, след като той отново загуби сцепление в предната гума.

Уикендът за Гран При на Чехия, девети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието в Бърно.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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