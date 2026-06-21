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Иван Ортола с първа победа в Moto2 след изпреварване в последния завой

  • 21 юни 2026 | 14:05
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Иван Ортола с първа победа в Moto2 след изпреварване в последния завой

Иван Ортола спечели своята първа победа в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Чехия след изпреварване в последния завой.

Ортола, който трябваше да минава и през дългата обиколка заради предизвиканата от него катастрофа с Дани Муньос в Унгария преди две седмици, прекара голяма част от дистанцията от 18 обиколки на втората позиция зад Давид Алонсо. Пилотът на MSI Хелметс направи няколко атаки срещу своя съперник, но във всеки един случай той не прекара повече от два-три завоя начело пред Алонсо да си върне първата позиция.

Финалната атака на Ортола дойда в последния завой на състезанието, когато той пласира своята машина от вътрешната страна на кривата. Това не остави шанс на Алонсо да се защити и при пресичането на финалната линия двамата бяха разделени от само 0.096 секунди.

Най-популярният човек на подиума в Бърно, обаче, е завършилият трети представител на домакините Филип Салач, който малко преди края дори можеше да мисли за победа у дома. Във финалните два тура обаче чехът изостана от лидерите и в края на сметка финишира трети пред родна публика.

Зад него четвърти и пети се класираха съотборниците в ИнтактГП Сена Аджиъс и Мануел Гонсалес, а в топ 10 влязоха още Изан Гевара, Дани Олгадо, Джо Робъртс, Челестино Виети и Хосе Антонио Руеда. Точки от надпреварата за Гран При на Чехия в Moto2 имаше още за Колин Вейер, Муньос, Алекс Ескриг, Таийо Фурусато и Зонта ван дер Гурберг.

В генералното класиране след първите девет кръга за сезон 2026 в Moto2 лидер с актив от 165.5 точки е Гонсалес, чиято серия от три поредни победи достигна до своя край днес. Испанецът има аванс от 50.5 пункта пред Гевара, а тройката с пасив от 56.5 оформя Виети. Днешният победител Ортола е седми в класирането със 77.5 точки на своята сметка.

Сезон 2026 в Moto2 ще продължи следващата седмица с още една класическа надпревара – Гран При на Нидерландия от „Ассен“.

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Снимки: Imago

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