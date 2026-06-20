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Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура

  • 20 юни 2026 | 16:29
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Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура

Франческо Баная спечели своята първа спринтова победа от началото на сезона в MotoGP след едно безгрешно каране в късата надпревара от уикенда за Гран При на Чехия в Бърно.

Двукратният световен шампион направи отлично потегляне от третата позиция на стартовата решетка с меката задна гума и поведе още преди спирането за първия завой. Зад него на второто място се настани тръгналият от полпозишъна Ай Огура, който заложи на средно твърдата задна гума за десетте състезателни обиколки.

Надеждата на японеца беше това да му даде предимство в заключителните километри, което се случи, но неговата скорост не беше значително по-висока от тази на лидера Баная. Това не даде възможност на Огура да атакува заводския пилот на Дукати за победата, като при минаването покрай карирания флаг разликата между двамата беше само 0.241 секунди.

Тройката оформи съотборникът на Баная в Дукати Марк Маркес, който също избра меката задна гума. Световният шампион пресече финалната линия на 0.794 зад своя италиански съекипник. Четвърти се класира Фабио Ди Джанантонио, а зад него в зоната на точките влязоха още Хорхе Мартин, Раул Фернандес, Енеа Бастианини, Фермин Алдегер и Брад Биндър.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки записа своето четвърто отпадане от спринт от началото на годината след падане по-малко от две обиколки преди финала. Италианецът се движеше на петата позиция, когато загуби сцепление в предната си гума на влизането в третия завой в предпоследния тур и се озова на земята.

Въпреки това той остана начело в подреждането с актив от 180 точки и аванс от 15 пред съотборника си в Априлия Мартин. Тройката с пасив от 36 пункта спрямо Бедзеки оформя Ди Джанантонио, а днешният победител Баная заема седмото място с общо 111 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

Състезанието за Гран При на Чехия, девети кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време утре и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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