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Нотингам отказа над 100 милиона от Манчестър Сити за английски национал

  • 11 юни 2026 | 12:40
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Нотингам отказа над 100 милиона от Манчестър Сити за английски национал

От Нотингам Форест са отхвърлили и втората оферта на Манчестър Сити за своя халф Елиът Андерсън, съобщават Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн.

Тя е била в размер на 106 млн. паунда с още 15 млн. под формата на бонуси. Въпреки това “червените” настояват твърдата сума да бъде над 120 млн. паунда. Оттам се надяват да продадат английския национал на рекордна цена за играч от неговата позиция, надминавайки платените пари за футболисти като Деклан Райс от Арсенал, както и Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес от Челси.

Друга опция пред Сити е полузащитникът на Нюкасъл Сандро Тонали, докато Манчестър Юнайтед е прекратил интереса си към Андерсън и вместо това се е насочил към Матеус Фернандеш от Уест Хам и Алекс Скот от Борнемут.

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Снимки: Gettyimages

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