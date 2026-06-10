Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

Манчестър Сити е готов да изслуша оферти за цели осем играчи от първия отбор това лято, докато се подготвя за живота след Пеп Гуардиола и пристигането на новия старши треньор Енцо Мареска. Испанецът сложи край на изключително успешния си престой на "Етихад Стейдиъм" в края на сезон 2025/26. Сега клубът е изправен пред потенциална мащабна промяна в състава, докато се стреми да надгради годините на успех под ръководството на каталунския тактик.

Според "The Athletic", в Сити са отворени за продажбата на няколко ключови играчи от състава, включително Нико Гонзалес, Рико Луис, Тиджани Райндерс, Омар Мармуш, Матео Ковачич, Джеймс Трафорд и Нейтън Аке. Савиньо пък вече води напреднали преговори с Тотнъм, като клубът от Северен Лондон следи бразилското крило повече от година.

В същото време Йошко Гвардиол също обмисля бъдещето си, след като получи нова оферта за договор от Сити, докато привлича сериозен интерес от Байерн (Мюнхен) и Барселона. Рубен Диаш пък е свързван с трансфер в Реал Мадрид, слух, който може да набере скорост след потвърждението, че Жозе Моуриньо ще поеме ръководството на "Сантиаго Бернабеу".



Междувременно Манчестър Сити финализира компенсационен пакет с Челси, докато се приближава до назначаването на Енцо Мареска за наследник на Гуардиола през следващите седмици. Пристигането на Мареска ще ускори стремежа на клуба към полузащитника на Нотингам Форест Елиът Андерсън, тъй като Сити търси дългосрочен заместник на Бернардо Силва.

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