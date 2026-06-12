Манчестър Сити може да последва примера на Юнайтед и да се откаже от Елиът Андерсън

Манчестър Сити може да се оттегли от преследването на Елиът Андерсън, след като Нотингам Форест отхвърли и втората оферта на клуба за английския национал. Предложението е било за 120 милиона паунда с бонусите. Според някои източници става дума за твърда сума от 106 млн. плюс 15 милиона под формата на бонуси, а според други структурата е малко по-различна - 100+20 млн. Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис обаче иска да получи твърда сума от минимум 120 милиона.

Нотингам отказа над 100 милиона от Манчестър Сити за английски национал

Тази висока цена вече отказа Манчестър Юнайтед от идеята да привлече Андерсън, а според “Мирър” на “Етихад Стейдиъм” също обмислят да се оттеглят. Изданието твърди, че президентът на клуба Халдун Ал Мубарак смята, че офертата, която бе отхвърлена вчера, е повече от справедлива и не желае клубът да влиза в спирала с наддаване за 23-годишен играч, който все още има много да доказва и до момента дори няма мачове в Шампионската лига.

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Снимки: Imago