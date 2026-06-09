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Ендо: Искаме да постигне нещо невиждано във футболната история на Япония

  • 9 юни 2026 | 12:21
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Капитанът на Япония Уатару Ендо обяви със самочувствие, че отборът има много високи очаквания за Световното първенство и те не се възприемат като аутсайдери или като тим, който ще се защитава. Дефанзивният халф на Ливърпул и съотборниците му прекараха близо час в открита тренировка, тичайки по терена в GEODIS Park – стадионът на ФК Нешвил от Мейджър Лийг Сокър, като това беше и първото им занимание след пристигането в понеделник и часовете почивка, които им бяха планирани.

„Ще дадем най-доброто от себе си с гордост и страст, за да постигнем нещо, което никога досега не сме виждали в историята на японския футбол“, заяви капитанът на Япония с уверен поглед. От базата си в Нешвил Япония ще пътува до Арлингтън, Тексас, където в неделя ще срещнат Нидерландия.

Япония смени базата си в Монтерей
Япония смени базата си в Монтерей

На трибуните имаше над 5000 фенове, които гледаха откритата тренировка. И докато някои идват от Япония за Световното първетство, други пристигат от Мичигaн, Атланта и дори Остин (Тексас), където живеят, за да погледат „Сините самураи“. И тимът на Япония приключи близо едночасовата си сесия, а футболистите започнаха да хвърлят или подават през оградата подаръци на феновете.

Такуро Кая и синът му Юхи носеха екипи на отбора, след като бяха дошли с кола от Северна Каролина, за да подкрепят Япония. Кая каза, че любимият играч на сина му е крилото на Брайтън Каору Митома, който не беше включен в състава поради контузия в адуктора, но така или иначе синът му е развълнуван да види и други местни звезди като Джуня Ито от белгийския Генк. Те имат и билети за първия мач с Нидерландия и се надяват, че Япония ще стигне далече на това Световно първенство.

Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026
Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

За японците това е осмо поредно участие на Мондиал, като в последните два пъти те излязоха от групата, като очакват това да стане и сега, за трети пореден. На предишните си две участия те изненадаха големи футболни сили като Испания и Германия. Следващата стъпка е да премине осминафиналите, след като през 2022 г. Катар отборът беше елиминиран след дузпи от Хърватия точно там. "Ватрените" обаче не бяха никак случайни и в крайна сметка стигнаха до полуфиналите и третото място.

В Нешвил преди тренировката се изви силна буря, проливен дъжд, като небето се изчисти за заниманието, но въпреки това беше задушно и трудно за тичане.

„Тренирахме в Мексико и беше много горещо“, каза вратарят Зион Сузуки. „Така че разбираме. Също така и в САЩ много горещо, но имаме време, за да се аклиматизираме. По принцип, ние японците не обичаме да се оплакваме, а приемаме задачата отговорно. И мисля, че ще го видите още в неделя с Нидерландия".

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Снимки: Imago

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