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Япония смени базата си в Монтерей

  • 5 юни 2026 | 11:53
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Националният отбор на Япония промени мястото си за тренировки в Монтерей, след като играчите се оплакаха от неравен терен, покрит с петна от пръст. Говорител на японската делегация заяви, че състезателите напускат терените на Тигрес и вече ще използват база на Раядос. Говорителят не даде подробности за рокадата, но след тренировка в новото съоръжение всички футболисти бяха доволни.

Япония стартира на Световното първенство срещу Нидерландия в Арлингтън, Тексас, на 14 юни. След това азиатците се изправят срещу Тунис в Монтерей на 20 юни. Последната среща на Япония в групата е отново в Тексас срещу Швеция на 25 юни.

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