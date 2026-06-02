Марко Силва се разбра с Бенфика, ще информира Фулъм, че напуска

Марко Силва е съвсем близо до това да подпише с Бенфика. Според “Би Би Си” и “Дейли Телеграф” в последните дни преговорите са напреднали значително и португалецът ще се завърне в родината си, за да наследи на поста Жозе Моуриньо, който се завръща в Реал Мадрид.

Силва има договор с Фулъм до края на месеца, като лондончани му предложиха нов контракт, но според някои информации още днес 48-годишният специалист ще уведоми клубното ръководство, че няма да преподпише и ще напусне “котиджърс”.

Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън и върна отбора във Висшата лига още в първия си сезон, след като клубът изпадна в Чемпиъншип година по-рано. „Котиджърс“ завършиха на 11-о място в елита през миналия сезон, с равен брой точки с Челси.

🚨🦅 Benfica are now closing in on Marco Silva appointment as new head coach to replace José Mourinho.



Agreement at final stages with Silva who’s ready to take the job, as Telegraph and Récord reported. pic.twitter.com/5oRCg0mYnB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google