  Марко Силва се разбра с Бенфика, ще информира Фулъм, че напуска

Марко Силва се разбра с Бенфика, ще информира Фулъм, че напуска

  2 юни 2026 | 15:43
Марко Силва се разбра с Бенфика, ще информира Фулъм, че напуска

Марко Силва е съвсем близо до това да подпише с Бенфика. Според “Би Би Си” и “Дейли Телеграф” в последните дни преговорите са напреднали значително и португалецът ще се завърне в родината си, за да наследи на поста Жозе Моуриньо, който се завръща в Реал Мадрид.

Силва има договор с Фулъм до края на месеца, като лондончани му предложиха нов контракт, но според някои информации още днес 48-годишният специалист ще уведоми клубното ръководство, че няма да преподпише и ще напусне “котиджърс”.

Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън и върна отбора във Висшата лига още в първия си сезон, след като клубът изпадна в Чемпиъншип година по-рано. „Котиджърс“ завършиха на 11-о място в елита през миналия сезон, с равен брой точки с Челси.

