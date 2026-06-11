Арбелоа получи оферта от Англия

Английският Фулъм е провел разговори с бившия наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа относно възможността той да поеме треньорския пост след напускането на Марко Силва.

48-годишният португалски специалист се раздели с Фулъм в края на сезона след пет години начело на тима, като впоследствие пое Бенфика. Досегашният наставник на "орлите" Жозе Моуриньо пък ще наследи Арбелоа на "Сантиаго Бернабеу".

🚨 EXCL: Fulham have held talks with Alvaro Arbeloa about head coach vacancy following Marco Silva exit. 43yo Spaniard available after leaving Real Madrid & has met #FFC to discuss possibility of taking Craven Cottage role. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/r0r9CWjopA — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2026

Във вторник от Реал Мадрид официално обявиха, че Арбелоа напуска поста си на старши треньор. Той водеше кралския клуб от януари 2026 година, но под негово ръководство тимът се провали в Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига.

През изминалия сезон Фулъм завърши на 11-то място в Премиър лийг. "Котиджърс" събраха актив от 52 точки.

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Снимки: Gettyimages