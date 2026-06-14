Куман: Надяваме се това Световно да бъде незабравимо преживяване за Ван Дайк

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман подчерта важността на капитана Вирджил ван Дайк преди първия двубой на отбора на Световното първенство срещу Япония по-късно тази вечер българско време. 63-годишният специалист заяви, че един треньор винаги иска капитан, който да бъде ключова фигура както на терена, така и извън него. 34-годишният Ван Дайк ще започне като лидер в защитата на състава.

„Когато е на терена, той е страхотен защитник. Извън терена той има силна личност. Поддържа страхотната атмосфера в отбора. Много сме щастливи, че можем да разчитаме на него“, коментира още Куман.

Предвид възрастта на бранителя, Роналд Куман смята, че това е „много вероятно“ последното му Световно първенство, „така че се надяваме, че ще бъде незабравимо преживяване за него“.

Нидерландският треньор също така разкри, че титулярният вратар Барт Фербрюген, който лекуваше контузия, вече е на разположение и ще започне на вратата на тима.

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Снимки: Imago