На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин

Фернандо Алонсо ще стартира днешната Гран При на Барселона от последната позиция на стартовата решетка, след като испанецът беше най-бавен във вчерашната квалификация на „Каталуния“.

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За него това е първи случай, в който той е най-бавен като чисто темпо в квалификация във Формула 1 от Гран При на Малайзия през 2001 година, когато Алонсо беше пилот на Минарди. А след квалификацията двукратният шампион заяви пред медиите, че вече му е омръзнало да коментира проблемите на Астън Мартин, които няма да бъдат решени скоро.

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„Не, не, не, нищо не беше разкрито. Знаехме, че имаме най-слабата кола и най-слабия двигател, ние бяхме пределно ясни във всички състезания до момента, че имаме работа за вършене.



„В някои завои, при връщането на предавките, все едно някой ми дърпаше ръчната спирачка – и двете задни гуми блокираха. В други завои, усещах все едно газта ми е наполовина отворена, докато натискам спирачките и просто продължавах напред. Така че във всяка обиколка си е лотария в момента“, каза Алонсо, който коментира и стратегията на Астън Мартин за развитие на AMR26 в хода на сезона.

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Британският екип реши да фокусира усилията си върху един голям пакет с подобрения, който да бъде въведен за Гран При на Белгия след малко повече от месец. Това трябва да съвпадне с първите промени по задвижващата система на Хонда, които също се очакват за уикенда на „Спа“.

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„Избрахме тази стратегия и го повтаряме всеки уикенд. След две седмици в Австрия отново ще сме последни в квалификацията и ще ме питате дали тази се разкриват някои от слабостите на колата ни. Ние повтаряме едно и също всеки уикенд, изтощаващо е. Последни сме, знаем го и нямаме проблем да си го признаем.



„Чакаме втората половина на сезона. Надявам се, когато новата кола пристигне, да се подобрим малко. Започна да става много повтаряемо. Имаме слаб двигател, най-слабият. Имаше лошо използване на енергията, имаме проблеми със скоростната кутия и аеродинамиката. Работим по всичко това и се надявам във втората половина на сезона да дадем повод на хората да се радват“, добави още двукратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages