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  3. Ланс Строл сложи край на серията си от 42 поредни загуби от Фернандо Алонсо

Ланс Строл сложи край на серията си от 42 поредни загуби от Фернандо Алонсо

  • 13 юни 2026 | 20:10
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Ланс Строл сложи край на серията си от 42 поредни поражения от съотборника си в екипа на Астън Мартин Фернандо Алонсо в квалификациите във Формула 1, след като победи испанеца в Барселона по-рано днес.

Строл се класира на 21-то място, изпреварвайки с 0.057 секунди своя съотборник Алонсо, който остана на последното място. Така за първи път от Гран При на Великобритания през 2024 година канадецът завърши квалификация във Формула 1 преди своя колега в отбора на Астън Мартин, прекъсвайки серия от 42 поредни поражения.

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За Алонсо това също така е първи случай от Гран При на Малайзия през 2001 година насам, в който той се класира на 22-то място в квалификация във Формула 1 като чисто темпо. Въпросното състезание на „Сепанг“ беше едва второто в кариерата на испанеца, за когото утрешната Гран При на Барселона ще старт №432 в световния шампионат.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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