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  3. Откъде се появиха слуховете, че Алонсо може да се върне в Алпин?

Откъде се появиха слуховете, че Алонсо може да се върне в Алпин?

  • 13 юни 2026 | 13:32
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Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо все още не е решил какво ще прави след края на настоящия сезон или по-точното – не е обявил какви са плановете му. Което е интересно с оглед на последните слухове, че той може да се завърне в Алпин – за четвърти път в кариерата му.

Тази седмица Алонсо обясни, че най-вероятно утре ще участва за последен път в състезание от Формула 1 в Барселона и допълни, че след лятото ще вземе решение „дали да продължи или не“.

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С оглед на кризата в Астън Мартин, няма да е изненада, ако Алонсо реши да си тръгне от спорта след края на сезона.

Но също така е възможно очакваната Б-версия на Астън Мартин AMR26 за Гран При на Белгия, да е факторът, който да убеди Алонсо, че си струва да продължи да се бори и да обърне хода на сезона.

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Но в падока в Барселона все повече популярност набира друга хипотеза. Смята се, че има възможност Фернандо да се състезава отново за тима, с който спечели двете си световни титли.

Предположенията са за договор за един сезон – 2027, последен щурм със сериозно прогресиращия тим на Алпин със задвижваща система на Мерцедес и отново под ръководството на Флавио Бриаторе. Точно заради отношенията на Алонсо с Бриаторе в Енстоун може би се надяват, че ще получат по-евтино една от големите звезди на Формула 1, като Фернандо ще е привлечен от възможността да постигне нещо повече от това, което направи с Астън Мартин. Или дори за по-дълъг период.

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Въпреки огромния потенциал на Астън Мартин, няма никаква гаранция, че партньорството на тима с Хонда ще бъде успешно догодина и кризата може да продължи.

А що се отнася до изказването на Алонсо за Барселона, то каталунската столица догодина няма да е част от календара на Формула 1, а от 2028 ще се редува със „Спа“, така че звучи логично.

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Снимки: Gettyimages

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