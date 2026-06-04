Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

  • 4 юни 2026 | 15:54
  • 220
  • 2
Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Множество артефакти от кариерата на Красимир Балъков ще могат да бъдат видяни по време на събитието по случай 60 години от рождения ден на бившия капитан на националния отбор Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO. Освен това ще бъдат изложени и десет уникални фланелки от кариерата на бившия капитан на националния отбор.

10 уникални фланелки на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO
10 уникални фланелки на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Специалното тридневно събитие ще се проведе от 12 до 14 юни 2026 г. Vivacom Art Hall в София. Посетителите ще могат не само да разгледат уникалната експозиция, но и да се срещнат лично с Красимир Балъков, да получат автограф, да се снимат с него и да чуят от първо лице историите зад някои от най-паметните моменти в българския футбол.

Уникалната експозиция от автентични мачови фланелки и предмети от бляскавата кариера на Красимир Балъков е предоставена от Bulgarian Football Shirts. Събитието се организира съвместно от Sportal.bg и Digital ID"

Ето какво ще можете да видите в експозицията

1. Флаг на Спортинг (Лисабон), подписан от Красимир Балъков.

2. Пълен комплект билети от мачовете на България на Мондиал 1994 в САЩ

3. Пълен комплект билети от мачовете на България на Евро 1996 в Англия

4. Пълен комплект билети от мачовете на България на Мондиал 1998 във Франция

5. Флаг на Щутгарт, подписан от Балъков.

6. Шал от бенефиса на Балъков на 23 май 2003 г.

7. Фланелка на Юрген Клинсман от бенефиса на Балъков

8. Пълен комплект вестници, проследяващи всеки един от мачовете на САЩ‘94

9. Специален плакет, връчен на българската делегация по повод дебютното ни участие на европейско първенство - в Англия през 1996 г.

10. Футболни обувки Adidas Copa Mundial, носени от Красимир Балъков през 1994/1995 година. С този модел Бала играе на Мондиал'94 в САЩ.

11. Златен медал за шампион на България с Етър – 1991 г.

12. Бронзов медал от САЩ`94

13. Наградата „Играч на сезона“ на сп. „А Болла“ (1992 г.)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

  • 4 юни 2026 | 10:43
  • 3351
  • 1
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 2754
  • 1
Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 5225
  • 35
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
  • 2933
  • 7
Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

  • 4 юни 2026 | 09:19
  • 5507
  • 8
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 7675
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1276
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22443
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 8042
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18910
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3154
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11698
  • 27