Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Множество артефакти от кариерата на Красимир Балъков ще могат да бъдат видяни по време на събитието по случай 60 години от рождения ден на бившия капитан на националния отбор Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO. Освен това ще бъдат изложени и десет уникални фланелки от кариерата на бившия капитан на националния отбор.

10 уникални фланелки на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Специалното тридневно събитие ще се проведе от 12 до 14 юни 2026 г. Vivacom Art Hall в София. Посетителите ще могат не само да разгледат уникалната експозиция, но и да се срещнат лично с Красимир Балъков, да получат автограф, да се снимат с него и да чуят от първо лице историите зад някои от най-паметните моменти в българския футбол.

Уникалната експозиция от автентични мачови фланелки и предмети от бляскавата кариера на Красимир Балъков е предоставена от Bulgarian Football Shirts. Събитието се организира съвместно от Sportal.bg и Digital ID"

Ето какво ще можете да видите в експозицията

1. Флаг на Спортинг (Лисабон), подписан от Красимир Балъков.

2. Пълен комплект билети от мачовете на България на Мондиал 1994 в САЩ

3. Пълен комплект билети от мачовете на България на Евро 1996 в Англия

4. Пълен комплект билети от мачовете на България на Мондиал 1998 във Франция

5. Флаг на Щутгарт, подписан от Балъков.

6. Шал от бенефиса на Балъков на 23 май 2003 г.

7. Фланелка на Юрген Клинсман от бенефиса на Балъков

8. Пълен комплект вестници, проследяващи всеки един от мачовете на САЩ‘94

9. Специален плакет, връчен на българската делегация по повод дебютното ни участие на европейско първенство - в Англия през 1996 г.

10. Футболни обувки Adidas Copa Mundial, носени от Красимир Балъков през 1994/1995 година. С този модел Бала играе на Мондиал'94 в САЩ.

11. Златен медал за шампион на България с Етър – 1991 г.

12. Бронзов медал от САЩ`94

13. Наградата „Играч на сезона“ на сп. „А Болла“ (1992 г.)

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