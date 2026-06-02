60 години Красимир Балъков - Магическия Плеймейкър | Powered by BETANO събира фенове и футболната общност в специално юбилейно събитие

От 12 до 14 юни 2026 г. Vivacom Art Hall в София ще бъде домакин на „60 години Красимир Балъков - Магическия Плеймейкър | Powered by BETANO“ – специално тридневно събитие, посветено на 60-годишния юбилей на една от най-големите легенди в историята на българския футбол.

По повод своята 60-годишнина Красимир Балъков ще представи пред феновете и футболната общност специална изложба, която проследява най-знаковите моменти от неговата впечатляваща кариера. Експозицията ще включва редки memorabilia артикули, емблематични фланелки, автентични мачови екипи, отличия и архивни кадри, събирани през годините в България и Европа.

Събитието се реализира с подкрепата на BETANO като генерален спонсор и Powered by партньор и има за цел да отдаде признание на един от най-обичаните български футболисти, оставил трайна следа както в националния отбор, така и в европейския клубен футбол.

В рамките на три дни посетителите ще могат не само да разгледат уникалната експозиция, но и да се срещнат лично с Красимир Балъков, да получат автограф, да се снимат с него и да чуят от първо лице историите зад някои от най-паметните моменти в българския футбол.

Програма на събитието

12 ЮНИ (ПЕТЪК) - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

19:00 – 21:00 ч.

Официално откриване на изложбата с коктейл, networking и свободно разглеждане на експозицията. Специална изложба с редки memorabilia артикули и архивни кадри, посветени на кариерата на Красимир Балъков.

13 ЮНИ (СЪБОТА) - ФЕН ДЕН

11:00 – 17:00 ч. - Свободен достъп до изложбата

17:00 – 18:30 ч. - MEET &GREET: Снимки, автографи и среща с фенове

18:30 – 19:30 ч. - LIVE СЪБИТИЕ: "МОЯТА ИСТОРИЯ" - Специален разговор с Красимир Балъков

14 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) - ДЕН НА ИЗЛОЖБАТА

11:00 – 18:00 ч. - Свободен достъп до изложбата и инсталациите

