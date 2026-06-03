10 уникални фланелки на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Десет страхотни фланелки от кариерата на Красимир Балъков ще могат да бъдат видяни по време на събитието по случай 60 години от рождения ден на бившия капитан на националния отбор Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO.

Специалното тридневно събитие ще се проведе от 12 до 14 юни 2026 г. Vivacom Art Hall в София. Посетителите ще могат не само да разгледат уникалната експозиция, но и да се срещнат лично с Красимир Балъков, да получат автограф, да се снимат с него и да чуят от първо лице историите зад някои от най-паметните моменти в българския футбол.

Уникалната експозиция от автентични мачови фланелки и предмети от бляскавата кариера на Красимир Балъков е предоставена от Bulgarian Football Shirts. Събитието се организира съвместно от Sportal.bg и Digital ID.

Ето кои фланелки могат да видят феновете

1. Етър (Велико Търново)

Цял екип на Красимир Балъков от годините в родния му Етър (Велико Търново).

1983 – 1990, 142 мача / 35 гола, шампион на България (1991)

2. Спортинг (Лисабон) – 1991/1992

Фланелка на Спортинг (Лисабон), носена от Красимир Балъков във втория му сезон в редиците на лисабонските „лъвове“ – 1991/1992.

1991 – 1995, 168 мача / 60 гола, носител на наградата „Играч на сезона“ на сп. „А Бола“ (1992)

3. Спортинг (Лисабон) – 1994/1995

Фланелка на Спортинг, носена от Балъков през последния му сезон в Лисабон – 1994/1995, в края на който побеждава Маритимо с 2:0 във финала за Купата.

1991 – 1995, 168 мача / 60 гола, Купа на Португалия и сребърен медалист в Примейра лига (1995)

4. Щутгарт – финал за КНК

Фланелка на Красимир Балъков от финала за КНК през 1998, загубен с минималното 0:1 от Челси на стадион „Росунда“ в Столхолм.

1995 – 2003, 298 мача / 73 гола, Купа на Германия (1997), финалист за КНК (1998)

5. Щутгарт

Фланелка на за Красимир Балъков от сезон 1997/1998 в германската Бундеслига, в края на който е избран от списание „Кикер“ в Идеалния отбор на годината.

1995 – 2003, 298 мача / 73 гола, три пъти в „Отбора на годината“ на сп. „Кикер“ (1996, 1997, 1998)

6. Щутгарт

Фланелката, която Красимир Балъков носи в последния мач в кариерата си – при победата с 2:0 над Волфсбург на 24 май 2003 г. Екип, подписан от целия отбор, дарен на търг на „Sport Bild” и години по-късно откупен от Bulgarian Football Shirts.

1995 – 2003, 298 мача / 73 гола, сребърен медалист в Бундеслигата (2003)

7. България

Фланелка на Красимир Балъков от годината, в която дебютира за България - 2 ноември 1988 при равенството 1:1 с Дания, като носи номер 15 на гърба си.

1988 – 2003, 92 мача / 16 гола, бронзов медалист от САЩ’94 и част от „Идеалния отбор“ на света

8. България

Фланелката, която Балъков носи на 7 октомври 1995 при победата на България с 3:0 като домакин на Албания в квалификация за Евро’96 в Англия.

1988 – 2003, 92 мача / 16 гола, два пъти „Футболист на България“ (1995, 1997)

9. България

Фланелка на Красимир Балъков от Мондиал’98 във Франция. „Магическия плеймейкър“ има общо 10 мача на световни първенства, всеки един от които започва като титуляр.

1988 – 2003, 92 мача / 16 гола, бронзов медалист от САЩ’94, Футболист на България (1995, 1997)

10. България

Фланелка на Красимир Балъков от квалификациите за Световното първенство в Южна Корея и Япония през 2002.

1988 – 2003, 92 мача / 16 гола, бронзов медалист от САЩ’94, Футболист на България (1995, 1997)

60 години Красимир Балъков - Магическия Плеймейкър | Powered by BETANO събира фенове и футболната общност в специално юбилейно събитие

Програма на събитието

12 ЮНИ (ПЕТЪК) - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

19:00 – 21:00 ч.

Официално откриване на изложбата с коктейл, networking и свободно разглеждане на експозицията. Специална изложба с редки memorabilia артикули и архивни кадри, посветени на кариерата на Красимир Балъков.

13 ЮНИ (СЪБОТА) - ФЕН ДЕН

11:00 – 17:00 ч. - Свободен достъп до изложбата

17:00 – 18:30 ч. - MEET &GREET: Снимки, автографи и среща с фенове

18:30 – 19:30 ч. - LIVE СЪБИТИЕ: "МОЯТА ИСТОРИЯ" - Специален разговор с Красимир Балъков

14 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) - ДЕН НА ИЗЛОЖБАТА

11:00 – 18:00 ч. - Свободен достъп до изложбата и инсталациите

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