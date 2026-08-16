Мирослав Банчевски: Слаб мач за нас

Локомотив II (Пловдив) се наложи у дома с 2:0 над Левски (Карлово). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Дубълът на Локо (Пловдив) се справи с Левски (Карлово)

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много слаб мач. Не успяхме да си вкараме положенията и се получи същото, което стана във втория мач през миналия сезон, когато загубихме от Раковски като гости. Пропуснахме много ситуации, ударихме няколко греди, излизахме сами срещу вратаря. Дано да се съберем в пълен състав в мачовете през следващата седмица“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google