Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. БГ Футбол
  Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

  • 22 апр 2026 | 15:57
  • 2504
  • 4

Легендарният халф на българския национален тим от славното американско лято през 1994 година Красимир Балъков бе част от събитията на Betano за визитата на купите на Лига Европа и Лига на конференциите. Бала определи като изключително ползотворна и полезна визитата на сръбската легенда Неманя Видич за популяризирането на футбола сред младите фенове. Балъков даде специално интервю за Sportal.bg, в което призова отново държавата да обърне внимание на футболната материална база. Според него българския футбол отстъпва в много компоненти от развитите страни, което трябва да се промени по най-бързия начин.

„Ние футболните хора, а и всички вие, които работите в тази сфера, е време да си дадем гласа публично. Време е да кажем, че очакваме от хората, които се занимават с политика да се опитат да помогнат, а не просто да действат на парче. Те трябва да помогнат тази отворена ножица, образно казано, която има между нас и Запада във финансово отношение да бъде свита и да се намират средства за инфраструктурните футболни проекти. За изграждане не само на бази за детските школи и за строителството на няколко стадиона на високо ниво, а за комплексно и масово изграждане и оборудване на футболната инфраструктура. Това е напълно възможно, след като може да правим 6 или 7 парламентарни избори за кратко време. А изборите струват доста пари“, коментира Бала.

Феноменалният халф анализира и ситуацията в българското първенство и даде прогноза да световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико. „90 процента е ясно, че Левски ще стане шампион. Ще бъда много изненадан, ако това не се случи. Добре е, че и ЦСКА се връща към хубавите години и вероятно ще дръпне след откриването на новия стадион. Трябва да кажем, че Левски показва добра работа с треньора Веласкес, а първите три отбора от класирането сега съм сигурен, че и догодина ще се борят помежду си. Така първенството е и ще бъде много интересно, тъй като има конкуренция на няколко тима, борещи се за първото място. Балъков планира да посети Северна Америка на световните футболни финали през юни и юли. За него големи фаворити са Испания, Португалия (заради последното участие на Роналдо) и Германия.

Следвай ни:

Бербатов застана до Крал Ерик

  • 22 апр 2026 | 15:23
  • 3251
  • 2
  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 11720
  • 33
  • 22 апр 2026 | 14:45
  • 834
  • 0
  • 22 апр 2026 | 14:15
  • 507
  • 1
  • 22 апр 2026 | 13:46
  • 719
  • 0
  • 22 апр 2026 | 13:25
  • 3302
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 13303
  • 15
  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 11720
  • 33
  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 11960
  • 15
  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 10633
  • 2
  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 6065
  • 0