Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Легендарният халф на българския национален тим от славното американско лято през 1994 година Красимир Балъков бе част от събитията на Betano за визитата на купите на Лига Европа и Лига на конференциите. Бала определи като изключително ползотворна и полезна визитата на сръбската легенда Неманя Видич за популяризирането на футбола сред младите фенове. Балъков даде специално интервю за Sportal.bg, в което призова отново държавата да обърне внимание на футболната материална база. Според него българския футбол отстъпва в много компоненти от развитите страни, което трябва да се промени по най-бързия начин.

„Ние футболните хора, а и всички вие, които работите в тази сфера, е време да си дадем гласа публично. Време е да кажем, че очакваме от хората, които се занимават с политика да се опитат да помогнат, а не просто да действат на парче. Те трябва да помогнат тази отворена ножица, образно казано, която има между нас и Запада във финансово отношение да бъде свита и да се намират средства за инфраструктурните футболни проекти. За изграждане не само на бази за детските школи и за строителството на няколко стадиона на високо ниво, а за комплексно и масово изграждане и оборудване на футболната инфраструктура. Това е напълно възможно, след като може да правим 6 или 7 парламентарни избори за кратко време. А изборите струват доста пари“, коментира Бала.

Феноменалният халф анализира и ситуацията в българското първенство и даде прогноза да световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико. „90 процента е ясно, че Левски ще стане шампион. Ще бъда много изненадан, ако това не се случи. Добре е, че и ЦСКА се връща към хубавите години и вероятно ще дръпне след откриването на новия стадион. Трябва да кажем, че Левски показва добра работа с треньора Веласкес, а първите три отбора от класирането сега съм сигурен, че и догодина ще се борят помежду си. Така първенството е и ще бъде много интересно, тъй като има конкуренция на няколко тима, борещи се за първото място. Балъков планира да посети Северна Америка на световните футболни финали през юни и юли. За него големи фаворити са Испания, Португалия (заради последното участие на Роналдо) и Германия.