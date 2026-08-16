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  3. Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

  • 16 авг 2026 | 09:59
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Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

Марица (Милево) надви у дома Атлетик (Куклен) с 1:0. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) пак се справи с Атлетик
Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„За разлика от двубоя преди няколко дни, в този не бяхме толкова ефективни. Създадените положения не влизаха, като има две причинти – едната е, че не бяхме достатъчно концентрирани. Имаме още работа върху последния пас и завършващия удар. Трябва обаче да отдадем заслуженото и на вратаря на противника Диян Вълков – школуван и много опитен. Той е с основна заслуга резултатът да бъде такъв и ние да отбележим само едно попадение. Атакувахме и опитвахме всякакви начини да стигнем до вратата на противника, но срещахме защитни блокове на гостите. Не съм от тези треньори, които ще упрекват даден отбор за начина на игра – всеки успява да гради тактиката и да действа така, както може. Важното е ние да показваме още по-добър начин на игра. Отново направих доста промени. Някои момчета, които в сряда играха 30 минути, днес получиха 60. И обратно – тези, които играха повече през седмицата, днес получиха по-малко игрово време. Току що започнахме сезона и вече играем всяка седмица по два мача, което в един момент няма как да не се отрази на формата и умората ни“.

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