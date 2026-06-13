Хаити срещу Шотландия: дългото чакане за двата отбора приключи, но ще оправдаят ли "гайдарите" ролята си на фаворит

На 14 юни 2026 „Жилет Стейдиъм“ във Фоксбъро ще бъде сцена на един от най-емоционалните двубои в груповата фаза на Световното първенство. Хаити и Шотландия се изправят един срещу друг в мач, който бележи края на дългогодишно чакане и за двете нации. Хаитяните се завръщат на най-голямата сцена след цели 52 години (последно им участие е през 1974 г.), докато „Тартановата армия“ на Шотландия прекъсва 28-годишна суша, датираща от Франция 98. В група, в която присъстват гиганти като Бразилия и Мароко, този сблъсък се очертава като решаващ за амбициите на двата тима за класиране напред.

Единственото предишно участие на Хаити на световни финали е през 1974 г. в Западна Германия, където те отпадат в първия кръг. Сега, под ръководството на Себастиен Миниe, отборът премина през силна квалификационна кампания в зона КОНКАКАФ, включваща ключови победи над Никарагуа и Коста Рика. От друга страна, Шотландия има осем участия в историята си, но никога не е преминавала груповата фаза. Завръщането им през 2026 г. е плод на възхода под ръководството на Стив Кларк, който изгради стабилен и тактически дисциплиниран състав.

И двамата треньори залагат на класическата формация 4-4-2, но с различни изпълнения. Хаити разчита на изключително директен футбол. С капитан като ветерана Джони Пласид на вратата и мощно нападение в лицето на Францди Пиеро и Уилсон Исидор, „Гренадирците“ ще търсят бързи преходи и директни подавания. Жан-Рикне Белгард ще бъде ключовата фигура в средата на терена, натоварен със задачата да свързва защитата с атаката при контраатаки.

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Шотландия, водена от капитана Анди Робъртсън, ще търси доминация чрез фланговете. Робъртсън и Аарън Хики се очаква да осигуряват постоянна широчина, докато Скот Мактоминей ще играе ролята на хибриден халф, който често се включва в наказателното поле като втори нападател. Не е ясно обаче дали звездата на Наполи ще бъде на разположение в първия мач, тъй като страдаше от стомашен вирус, заради който бе отделен от съотборниците си като предпазна мярка.

В предни позиции Стив Кларк залага на дуото Лоурънс Шенкланд и Че Адамс, които показаха отлична сработеност в последните контроли.

Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

Подготовката на двата тима в САЩ бе интензивна. Хаити записа впечатляваща победа с 4:0 срещу Нова Зеландия в началото на юни, въпреки че по-късно отстъпи пред Перу с 1:2. Шотландия също демонстрира голова мощ, побеждавайки Боливия с 4:0 и Кюрасао с 4:1. Тези резултати подсказват, че и двата отбора влизат в турнира с увереност в атака. Липсата на предишни срещи между тях добавя елемент на изненада, който може да се окаже решаващ в ранните часове на 14 юни.

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