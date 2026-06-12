Промениха екипите на Хаити за Мондиала

Футболната асоциация на Хаити беше принудена да промени дизайна на фланелката си от Световното първенство, след като ФИФА видя в нея твърде политическа символика. Това се случи само месеци, след като карибската страна трябваше да промени дизайна на екипите си за Зимните олимпийски игри.

Фланелката, изработена от колумбийски производител на спортни облекла, първоначално е включвала изображение на последната битка от Хаитянската война за независимост през 1803 година. Изображението беше отхвърлено по време на процеса на одобрение от представители на ФИФА. В изявление в сряда производителите на екипите заявиха, че ще се съобрази със забраната, въпреки че дизайнът „не е бил замислен като политическо изявление, а по-скоро като „почит към мъжете и жените, които допринасят всеки ден за бъдещето на Хаити“.

Играчите носеха вече забранената фланелка в загрявката преди контролата с Перу миналата седмица. По подобен начин МОК поиска премахването на изображението на Тусен Лувертюр от екипите на Хаити за церемонията по откриването на Зимните игри в Милано - Кортина, постановявайки, че това нарушава олимпийските правила, забраняващи политическа символика. Тусен Лувертюр се смята за основател на държавата Хаити.

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