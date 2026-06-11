ФИФА накара Хаити да промени екипите си

Националният отбор по футбол на Хаити промени екипите си за Световното първенство, след като Международната футболна централа ФИФА прецени, че те нарушават регулациите за политическа неутралност.

Фланелките на карибския тим изобразяваха сцена от войната за независимост на страната, които според колумбийския производител "Саета" са били създадени, за да "отпразнуват гордостта, борбеността и духа" на народа на Хаити, а не са били замислени като политическо съобщение.

Haiti have agreed to change both their home and away World Cup kits after they were told by FIFA that the Caribbean nation’s shirt had been deemed “political”.



The design contained an image of several freedom fighters raising the country’s flag, based on the final battle of the… pic.twitter.com/lFxPiVSUCb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 11, 2026

"По време на процеса на преразглеждане ФИФА установи, че определени визуални елементи могат да бъдат интерпретирани по различен начин спрямо регулациите за екипировка и в крайна сметка изискват промени в дизайна. Въпреки че това тълкуване се различаваше от нашето намерение, "Саета" уважи решението и изпълни окончателните изисквания", написаха от колумбийската компания за спортна екипировка.

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Хаити започва участието си на Мондиал 2026 срещу Шотландия в събота, а останалите отбори в група C са Мароко и Бразилия. Това е втори случай в историята, в който карибската страна се класира за Световни финали, след като дебютира през 1974 година в Западна Германия.

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