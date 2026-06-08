Селекционерът на Шотландия призова играчите си да се насладят максимално на Световното

Селекционерът на шотландския национален отбор Стив Кларк призова играчите си да се насладят на атмосферата на Световното първенство, след като тимът пристигна в тренировъчната база в Шарлът, Северна Каролина. Тимът на Кларк ще прекара по-голямата част от времето си в идните седмици в лагера на Източния бряг на САЩ, след като победи Боливия с 4:0 в Ню Джърси през миналата седмица и направи първоначална подготовка във Флорида.
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„Всяко преживяване, което имахме - тренировъчния лагер в Интер Маями, да играем мач в Ню Йорк, невероятно е, наистина. Мисля, че съобщението ми към момчетата е просто да се опитат да се насладят на всичко. Очевидно съобщението в хода на седмицата и с приближаването на най-оспорвания турнир, ще стане все по-сериозно, но засега просто трябва да се насладим, а ние всички правим точно това. Заедно сме с някои от момчетата от седем години, така че сме се трудили много, за да стигнем до този момент. Когато си спомняме за някои от трудните моменти, в които сме се намирали, да сме тук на Световното първенство с тази група играчи е просто фантастично“, заяви Стив Кларк, цитиран от „Скай Спортс“.
Шотландия ще започне участието си на Мондиал 2026 на 14 юни срещу Хаити, а останалите отбори в група C са Мароко и Бразилия.
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