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Селекционерът на Шотландия призова играчите си да се насладят максимално на Световното

  • 8 юни 2026 | 20:01
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Селекционерът на шотландския национален отбор Стив Кларк призова играчите си да се насладят на атмосферата на Световното първенство, след като тимът пристигна в тренировъчната база в Шарлът, Северна Каролина. Тимът на Кларк ще прекара по-голямата част от времето си в идните седмици в лагера на Източния бряг на САЩ, след като победи Боливия с 4:0 в Ню Джърси през миналата седмица и направи първоначална подготовка във Флорида.

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„Всяко преживяване, което имахме - тренировъчния лагер в Интер Маями, да играем мач в Ню Йорк, невероятно е, наистина. Мисля, че съобщението ми към момчетата е просто да се опитат да се насладят на всичко. Очевидно съобщението в хода на седмицата и с приближаването на най-оспорвания турнир, ще стане все по-сериозно, но засега просто трябва да се насладим, а ние всички правим точно това. Заедно сме с някои от момчетата от седем години, така че сме се трудили много, за да стигнем до този момент. Когато си спомняме за някои от трудните моменти, в които сме се намирали, да сме тук на Световното първенство с тази група играчи е просто фантастично“, заяви Стив Кларк, цитиран от „Скай Спортс“.

Шотландия ще започне участието си на Мондиал 2026 на 14 юни срещу Хаити, а останалите отбори в група C са Мароко и Бразилия.

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Снимки: Gettyimages

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