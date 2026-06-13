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Макс Верстапен: Проблемите ни са свързани с гумите

  • 13 юни 2026 | 10:48
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Макс Верстапен остана 6-и във втората свободна тренировка за Гран При на Барселона вчера и коментира, че разликата от над 0,8 секунди спрямо лидера е дошла от работата с гумите.

„Не усещах добре колата както в бързите, така и в бавните завои – призна бившият световен шампион. – Нямахме достатъчно добре сцепление, балансът на колата не беше добър и аз нямах увереност.

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„Проблемите ни са свързани с гумите – при нито един модел нямахме сцепление и поведението на колата беше лошо. И този уикенд явно проблемите ни ще са повече.

„Ясно е, че не участваме в битката в групата на лидерите, но ще направим всичко възможно, за да намерим по-добро представяне за квалификацията.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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