Макс Верстапен: Проблемите ни са свързани с гумите

Макс Верстапен остана 6-и във втората свободна тренировка за Гран При на Барселона вчера и коментира, че разликата от над 0,8 секунди спрямо лидера е дошла от работата с гумите.

„Не усещах добре колата както в бързите, така и в бавните завои – призна бившият световен шампион. – Нямахме достатъчно добре сцепление, балансът на колата не беше добър и аз нямах увереност.

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„Проблемите ни са свързани с гумите – при нито един модел нямахме сцепление и поведението на колата беше лошо. И този уикенд явно проблемите ни ще са повече.

„Ясно е, че не участваме в битката в групата на лидерите, но ще направим всичко възможно, за да намерим по-добро представяне за квалификацията.“

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages