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  3. Вилньов: ФИА ще има големи проблеми заради подиума на Гасли

Вилньов: ФИА ще има големи проблеми заради подиума на Гасли

  • 13 юни 2026 | 13:06
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Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов прогнозира, че ФИА ще си има „големи проблеми“ заради това, че отмени наказанието на Пиер Гасли от Монако.

Гасли финишира трети в Монте Карло, но заради две наказания по 5 секунди заради превишена скорост в бокса, беше класиран седми.

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Алпин успешно обжалва наказанията на Гасли, като той беше един от шестимата, санкционирани по този показател. Пилотите на другите отбори изтърпяха наказанията си в хода на състезанието, а Гасли – не, което беше използвано при обжалването.

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Канадецът коментира какви усложнения могат да настъпят при анулирането на вече изтърпени наказания, като Ред Бул и Макларън имат 96 часа, за да ги оспорят официално – двата тима са заявили интерес да го направят.

„Когато наказанието е приложено след състезанието, след това е лесно да се върнем към предишното положение, просто махаш санкцията – обясни Вилньов. – Когато наказанието е било изтърпяно, не можеш просто да кажеш :“О, ето ти 20 секунди бонус.“

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„Не става така, защото това се отразява на представянето на всички други пилоти и представянето им също би било различно.

„Това е много трудна ситуация за ФИА, тъй като пилотите, които са изтърпели наказанията си на пистата, сега не могат да ги върнат. Връщането на подиума на Гасли ще създаде големи проблеми на ФИА, да видим какъв е изходът оттук нататък.“

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Снимки: Gettyimages

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